Психолог Сальникова: ранний выход из декрета угрожает умственному развитию детей

Больше половины молодых мам в России выходят на работу через месяц-два после родов, сообщили СМИ. Может ли это сказаться на ребенке и как совмещать карьеру и материнство без вреда для обеих сторон, разбиралась Москва 24.

Вынужденная мера?

Все больше россиянок выходят на работу задолго до окончания трехлетнего отпуска по уходу за ребенком, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на экспертов. По их данным, одной из заметных тенденций стало возвращение молодых матерей к полной занятости уже через один-два месяца после родов. При этом женщины чаще выбирают офисный формат, а не удаленку или гибрид. В то же время за ними сохраняется пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

HR-эксперт Александра Королева отметила в беседе с журналистами, что в 2025 году вышли на работу раньше установленного срока либо вовсе не оформляли декретный отпуск около 55% женщин.





Александра Королева HR-эксперт Пособие по уходу за ребенком даже с учетом индексаций для многих становится лишь малой поддержкой, а не полноценной заменой зарплаты.

Специалист подчеркнула, что один из ключевых факторов раннего выхода на работу – карьерный риск. В быстро меняющихся сферах вроде IT, digital и продаж длительный перерыв может привести к потере профессиональных позиций. Кроме того, для многих современных матерей, особенно в крупных городах, важны самореализация и сохранение социальных связей, указала Королева.

По данным СМИ, активнее всего досрочно возвращаются к работе две группы женщин. Первая – от 20 до 26 лет из-за экономической необходимости и отсутствия устойчивого карьерного положения. Вторая – от 32 до 40 лет, так как эти женщины стремятся сохранить профессиональный статус и экспертизу, чтобы не утратить позиции на рынке труда.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 сослалась на официальные данные, согласно которым женщины возвращаются к активной деятельности в среднем примерно через 2,2 года.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вместе с тем есть молодые мамы, которые готовы приступить к работе практически сразу. Как правило, такая деятельность связана с дистанционным или удаленным режимом – когда ребенок спит, родитель берет дополнительную подработку.

Бессараб напомнила, что на сегодняшний день есть удобные форматы занятости с гибким графиком, чтобы совмещать карьеру и уход за ребенком.

"Важно отметить: независимо от того, вернулась женщина на работу или нет, государство сегодня не ограничивает ее в получении пособия по уходу за ребенком. Оно выплачивается до достижения им полутора лет", – добавила парламентарий.

"Патриархальной модели больше нет"

Однако клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с Москвой 24 предупредила, что первые три года жизни ребенку максимально необходим близкий. Чаще всего – мама, поскольку биологически дети изначально связаны именно с ней.

"Это важно не только для психологического развития, любви, тепла и заботы, но и для развития всего организма. В первую очередь – для мозга и образования новых нейронных связей, которые активно формируются до 5–7 лет. Этот процесс происходит за счет двух ключевых факторов: исследования среды (новые предметы, объекты, чувства, эмоции) и отсутствия стресса", – пояснила специалист.

По ее словам, в состоянии стресса как у взрослых, так и у детей появление новых нейронов блокируется.

"Существуют давние научные исследования, подтверждающие, что дети, которые росли без родителей, по интеллектуальным нормам значительно ниже, чем выросшие в семье, в любви и тепле. Поэтому присутствие мамы рядом – это в первую очередь условие интеллектуального и физического развития ребенка", – отметила психолог.

Еще одним важнейшим аспектом она назвала психологическое развитие детей. В частности, формирование привязанности, которое происходит у ребенка до двух лет и затем влияет на дальнейшую жизнь.

"Именно поэтому декретный отпуск длиной в три года считается нормой: к этому времени у ребенка наступает кризис "я сам", и он начинает отодвигать взрослого, самостоятельно исследуя мир", – подчеркнула психолог.

Ранний выход молодой мамы на работу она связала с состоянием неопределенности в обществе: патриархальной модели, где зарабатывает только отец ребенка, уже нет, а женщины стали более самостоятельными. Возможность быть материально независимыми и вести активную социальную жизнь помогает им избежать депрессивных состояний в послеродовой период. Это важно, так как постродовая депрессия примерно в трети случаев приводит к психиатрическим заболеваниям, обратила внимание Сальникова.





Дарья Сальникова клинический психолог Если в жизни женщины остается то, что было раньше – например, она ходит на тренировки по понедельникам, как и до рождения ребенка, – это дает ощущение стабильности. То же самое с работой. Если остается ее часть, женщина знает: "Здесь я реализована, это стабильно". Это снижает хаос.

Высвободить время можно в том числе за счет походов ребенка в детский сад, однако здесь специалист призвала не спешить. По ее словам, на сегодняшний день хоть и существуют группы кратковременного пребывания с года-полутора, но первый год жизни ребенок точно должен быть с мамой и близкими.

"В моей практике есть женщины, которые начинали активно работать не через месяц (это все-таки слишком рано), а примерно через полгода. У них была частичная занятость, конференции и другие дела, пока дети с няней на прогулке или в игровой комнате. Мама вышла с совещания – ребенок рядом, а не, условно, за два часа езды", – сказала психолог.

Однозначного ответа, как правильно организовать свою жизнь в подобном ключе, не существует, так как здесь преобладает индивидуальный подход. При этом некоторые мамы сразу после рождения отправляют ребенка спать в отдельную комнату, чтобы он якобы становился более самостоятельным и не привыкал к рукам. Психолог предупредила об опасности такого подхода, так как самостоятельность развивается через любовь и близость в первые 2–3 года жизни.

