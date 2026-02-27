Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 19:21

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Русакова: привычка лежать после обеда может привести к раку пищевода

Диетолог рассказала, что категорически нельзя делать после еды

Фото: 123RF.com/kinomasterskaya

Принимать ванну, носить тугой пояс и лежать после употребления пищи опасно для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в целом не рекомендуется лежать в течение двух часов после приема пищи. В горизонтальном положении высок риск того, что кислота из желудка будет попадать в щелочную среду слизистой пищевода. Это способно привести к изжоге, отрыжке, чувству тяжести, а если такое происходит регулярно, то и к воспалению, повреждению слизистой пищевода. Это чревато эрозиями, язвами и даже развитием онкологии.

Кроме того, в течение двух часов стоит отказаться от любой физической активности. Она сокращает приток крови к мышцам желудка, кишечника, что негативно скажется на пищеварении.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Горячая вода тоже ухудшает кровоснабжение органов пищеварительной системы. Поэтому после еды не стоит принимать ванну или ходить в баню, иначе процесс переваривания будет идти тяжело, подчеркнула эксперт.

"Кроме того, не советую курить во время приема пищи и в течение двух часов после него. Дело в том, что никотин вызывает спазм сосудов, что замедляет синтез пищеварительных ферментов", – пояснила Русакова.

Также после еды не рекомендуется надевать тесную одежду, тугие пояса и корсеты: сдавливание будет препятствовать нормальному перемещению пищевого комка по пищеварительному тракту. Это тоже может спровоцировать отрыжку, изжогу и заброс кислой желудочной среды в пищевод, отметила врач.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предостерегла от употребления фруктов и овощей вместе с кожурой. Это особенно опасно для тех, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастрит или язвенную болезнь, из-за высокого содержания клетчатки.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика