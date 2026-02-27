Диетолог Русакова: привычка лежать после обеда может привести к раку пищевода

Фото: 123RF.com/kinomasterskaya

Принимать ванну, носить тугой пояс и лежать после употребления пищи опасно для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в целом не рекомендуется лежать в течение двух часов после приема пищи. В горизонтальном положении высок риск того, что кислота из желудка будет попадать в щелочную среду слизистой пищевода. Это способно привести к изжоге, отрыжке, чувству тяжести, а если такое происходит регулярно, то и к воспалению, повреждению слизистой пищевода. Это чревато эрозиями, язвами и даже развитием онкологии.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Кроме того, в течение двух часов стоит отказаться от любой физической активности. Она сокращает приток крови к мышцам желудка, кишечника, что негативно скажется на пищеварении.

Горячая вода тоже ухудшает кровоснабжение органов пищеварительной системы. Поэтому после еды не стоит принимать ванну или ходить в баню, иначе процесс переваривания будет идти тяжело, подчеркнула эксперт.

"Кроме того, не советую курить во время приема пищи и в течение двух часов после него. Дело в том, что никотин вызывает спазм сосудов, что замедляет синтез пищеварительных ферментов", – пояснила Русакова.

Также после еды не рекомендуется надевать тесную одежду, тугие пояса и корсеты: сдавливание будет препятствовать нормальному перемещению пищевого комка по пищеварительному тракту. Это тоже может спровоцировать отрыжку, изжогу и заброс кислой желудочной среды в пищевод, отметила врач.

