28 февраля, 05:18

Политика

Трамп назвал безумием продолжение конфликта на Украине после слов Зеленского

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп назвал безумием продолжение украинского конфликта после слов лидера Украины Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения из Донбасса.

Зеленский в интервью зарубежным СМИ в грубой форме отказался выводить украинские формирования из Донбасса для урегулирования конфликта, назвав это "чушью собачей".

"Безумие, что эта война продолжается", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта обязательно произойдет, открытым остается только вопрос сроков. Глава США также хотел бы обеспечить постепенную отмену санкций против России в рамках урегулирования конфликта.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Зеленский отмечал, что конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

Четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта

