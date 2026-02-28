28 февраля, 05:18Политика
Трамп назвал безумием продолжение конфликта на Украине после слов Зеленского
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп назвал безумием продолжение украинского конфликта после слов лидера Украины Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения из Донбасса.
Зеленский в интервью зарубежным СМИ в грубой форме отказался выводить украинские формирования из Донбасса для урегулирования конфликта, назвав это "чушью собачей".
"Безумие, что эта война продолжается", – приводит РИА Новости слова Трампа.
Ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта обязательно произойдет, открытым остается только вопрос сроков. Глава США также хотел бы обеспечить постепенную отмену санкций против России в рамках урегулирования конфликта.
В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.
Зеленский отмечал, что конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.
Четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта