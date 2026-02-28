03:14Политика
Трамп анонсировал непростое решение по ситуации с Ираном
Фото: whitehouse.gov
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему предстоит принять непростое решение в контексте ситуации с Ираном. Слова американского лидера приводит РИА Новости.
"Нам предстоит принять большое решение, непростое", – заявил Трамп в ответ на вопрос о переговорах с иранской делегацией.
Американский лидер не уточнил каких-либо подробностей.
Ранее Трамп заявлял, что недоволен ходом переговоров с Ираном, и призвал исламскую республику полностью отказаться от обогащения урана. Он также сообщил, что не опасается роста цен на нефть в случае возможного удара американских сил по Ирану.
В свою очередь, госcекретарь США Марко Рубио призвал американских граждан срочно покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту республику в ближайшее время.
