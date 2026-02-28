Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у Новороссийска

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в районе Новороссийска. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Интенсивность подземных толчков составила 2–3 балла, эпицентр находился в море, на глубине порядка 10 километров. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Новороссийска работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет, добавили в оперштабе.

В начале февраля в Краснодарском крае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской.

По словам ученых, причиной этого землетрясения стала разрядка напряжения, накопившегося при сдвигах в земной коре. Специалисты объяснили, что активизировалась зона между Тихим океаном, Восточно-Европейской платформой и платформой Африкано-Аравийского континента.