10 февраля, 14:29

Наука
Ученый Вахрушев: причиной землетрясения в районе Анапы стала разрядка напряжения

Ученый назвал причину землетрясения в Анапе и Новороссийске

Фото: телеграм-канал SHOT

Причиной землетрясения в районе Анапы и Новороссийска стала разрядка напряжения, накопившегося при сдвигах в земной коре, рассказал заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ имени В. И. Вернадского профессор Борис Вахрушев в беседе с РИА Новости.

Ученый объяснил, что активизировалась зона между Тихим океаном, Восточно-Европейской платформой и платформой Африкано-Аравийского континента. По его словам, в Причерноморье наблюдается "понтийский эффект", когда давление глыбы на глыбу идет с юга на север, а самая разрушительная разрядка проходит через Турцию, Грецию и Италию.

"Там зона разрядки больше, у нас, в районе Крыма и Черноморского побережья, слабее", – сказал Вахрушев.

Такими же причинам можно объяснить и другое землетрясение в Азовском море, которое фиксировалось еще 2 февраля и оказалось взаимосвязано с событием на Кубани, резюмировал эксперт.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Новороссийска ночью 10 февраля. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к северо-западу от города. Очаг залегал на глубине около 10 километров. Каких-либо повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

