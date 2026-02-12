Захарова: Россия не будет представлена на заседании "Совета мира"

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Россия не примет участия в первом заседании "Совета мира", созданного главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

При этом дипломат подчеркнула, что процесс формирования позиции Москвы по этому вопросу все еще продолжается.

Об отсутствии представителей Кремля на данном мероприятии ранее заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Причем он уточнил, что данной темой занимается именно МИД.

"Совет мира" был сформирован в конце января в качестве временного органа управления в секторе Газа. Предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

СМИ предположили, что за право на постоянное место в совете администрация США будет требовать от стран около 1 миллиарда долларов в качестве взноса. Владимир Путин допустил, что Россия могла бы направить данную сумму в эту новую структуру из средств, замороженных в США.

В ответ Трамп позитивно оценил предложение российского коллеги, назвав инициативу "очень интересной". Однако к настоящему моменту Москва не получила ответа на предложение.