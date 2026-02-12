Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 13:25

Политика
Главная / Новости /

Захарова: Россия не будет представлена на заседании "Совета мира"

Россия не будет представлена на заседании "Совета мира" – Захарова

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Россия не примет участия в первом заседании "Совета мира", созданного главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.

При этом дипломат подчеркнула, что процесс формирования позиции Москвы по этому вопросу все еще продолжается.

Об отсутствии представителей Кремля на данном мероприятии ранее заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Причем он уточнил, что данной темой занимается именно МИД.

"Совет мира" был сформирован в конце января в качестве временного органа управления в секторе Газа. Предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

СМИ предположили, что за право на постоянное место в совете администрация США будет требовать от стран около 1 миллиарда долларов в качестве взноса. Владимир Путин допустил, что Россия могла бы направить данную сумму в эту новую структуру из средств, замороженных в США.

В ответ Трамп позитивно оценил предложение российского коллеги, назвав инициативу "очень интересной". Однако к настоящему моменту Москва не получила ответа на предложение.

Читайте также


политика

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика