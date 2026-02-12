Минфин РФ предложил увеличить срок заморозки средств софинансирования по ПДС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В программе долгосрочных сбережений (ПДС) планируют изменить условия получения государственного софинансирования. Период, по истечении которого участники смогут снять эти средства, предлагается продлить с 1 года до 5 лет, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на конференции Alfa Talk "ЦФА: новая архитектура рынка".

Как он пояснил, инициатива направлена на устранение правовой коллизии: из-за существующей нормы некоторые граждане фактически могли выводить предназначенные для долгосрочных вложений деньги уже спустя год, что противоречит самой логике программы.

"Мы просто хотели эту правовую коллизию убрать. Идея очень простая, чтобы срок, через который можно было забирать софинансирование, был не год, а более длинный. На наш взгляд, пять лет будет достаточно, чтобы изменить ту практику, которая не соответствовала целеполаганию", – заявил Чебесков.

Законопроект с соответствующими поправками в настоящее время находится на рассмотрении.

Ранее экономист Эльвира Глухова сообщила, что максимальный размер единовременной выплаты пенсионных накоплений может достичь почти 440 тысяч рублей. Получить такую выплату могут россияне, которые в этом году получат право на накопительную пенсию и оформят ее.

