Спасатели в Подмосковье вызволили из снега машину скорой помощи с роженицей

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели вызволили застрявшую в снегу машину скорой помощи с роженицей внутри. Инцидент произошел в подмосковном городе Шатура, сообщила пресс-служба ГКУ "Мособлпожспас" в телеграм-канале.

Вызов в экстренные службы поступил от водителя скорой. На место оперативно прибыли сотрудники 286-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса". С помощью буксировочного троса они вытянули спецмашину на очищенный участок дороги.

"Благодаря слаженным действиям работников подразделения бригада скорой продолжила свой путь и доставила будущую маму в больницу", – говорилось в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге спасатели помогли спуститься рабочему, который сорвался с крыши и повис на проводах. Инцидент произошел во время уборки снега с кровли дома на улице Правды. Мужчина "застрял" на уровне 6-го этажа.

Рабочего эвакуировали с помощью автолестницы, а после передали сотрудникам скорой помощи, госпитализация не понадобилась. В связи с инцидентом прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга была организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.