Восемь пожарных в Малайзии спасли 350-килограммового мужчину, застрявшего в ванне
Фото: Fire and Rescue Department of Malaysia
Восемь пожарных в Малайзии спасли мужчину весом 350 килограммов, который застрял в ванне, сообщает NST Online.
Представитель пожарно-спасательного департамента рассказал, что экстренный вызов поступил в 02:56, на место были оперативно отправлены спасатели. В результате пожарные увидели в ванной комнате мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться из-за значительных физических ограничений и состояния здоровья.
Ему потребовалась специализированная помощь, чтобы безопасно эвакуироваться из ограниченного пространства. После этого учителя доставили в больницу на служебном автомобиле пожарной части.
Врачи указали, что пациент, помимо прочего, страдает бактериальной инфекцией ноги и астмой. По словам его жены, мужчина болел более недели и находился дома на больничном, а также испытывал сильную слабость из-за потери аппетита.
Сейчас он находится в больнице. Его состояние контролируется медицинским персоналом.
Ранее мужчина в Новосибирске застрял в ванне на пять дней. Это произошло из-за лишнего веса. Спасатели помогли ему выбраться и передали врачам, поскольку из-за длительного нахождения в одном положении у него образовались пролежни.