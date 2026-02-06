Зоопсихолог Капустина: кошки могут лежать на спине лапами вверх из-за лишнего веса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кошки могут лежать на спине с вытянутыми вверх лапами из-за лишнего веса. Об этом News.ru сообщила зоопсихолог Светлана Капустина.

"Поза на спине лапками кверху – это состояние расслабленности. Кошка открывает живот, таким образом демонстрируя доверие к человеку, и засыпает глубоко, чувствуя себя в полной безопасности", – объяснила специалист.

По ее словам, в первую очередь это говорит о том, что животному комфортно. Однако нужно обратить внимание на вес питомца. Если кошка упитанная, возможно, принимая такую позу, она пытается избежать давления на живот, добавила Капустина.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что кормушки на подоконниках могут вызывать у котов стресс, так как на таких конструкциях будут скапливаться птицы. Он рекомендовал следить за поведением питомца, учитывать его эмоциональное состояние и привязанность к пернатым.