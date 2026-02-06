Электроснабжение восстановлено в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Энергоснабжение в населенных пунктах Запорожской области, где ранее произошли аварийные отключения, полностью восстановлено. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава региона подчеркнул, что аварийная ситуация на сетях электроснабжения устранена.

Он поблагодарил специалистов-энергетиков за оперативную работу и местных жителей, пострадавших от перебоев, за понимание и терпение.

Временное отключение электричества произошло в нескольких муниципалитетах Запорожской области вечером 6 февраля. Как сообщила пресс-служба регионального Минэнерго, ЧП случилось в результате технологического нарушения в работе оборудования.