06 февраля, 23:19Происшествия
Электроснабжение восстановлено в Запорожской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Энергоснабжение в населенных пунктах Запорожской области, где ранее произошли аварийные отключения, полностью восстановлено. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Глава региона подчеркнул, что аварийная ситуация на сетях электроснабжения устранена.
Он поблагодарил специалистов-энергетиков за оперативную работу и местных жителей, пострадавших от перебоев, за понимание и терпение.
Временное отключение электричества произошло в нескольких муниципалитетах Запорожской области вечером 6 февраля. Как сообщила пресс-служба регионального Минэнерго, ЧП случилось в результате технологического нарушения в работе оборудования.