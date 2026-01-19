Электроснабжение отключено в 31 населенном пункте Запорожской области

Фото: depositphotos/chungking

Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

В настоящее время аварийные бригады продолжают восстановительные работы, отметил он.

Ранее сообщалось, что электроснабжение было отключено в 25 населенных пунктах Херсонской области. К этому привел технический сбой на подстанции в Запорожской области.

До этого без электричества оставались более 330 жителей Херсонской области. Причиной стала украинская атака по энергетической инфраструктуре. В результате оказалась повреждена высоковольтная линия электропередачи "Джанкой – Мелитополь".