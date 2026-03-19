Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 18:10

Общество
Главная / Новости /

Сомнолог Царева назвала дефицит витаминов группы В и магния причиной бессонницы весной

Сомнолог рассказала, почему могут возникать проблемы со сном весной

Авитаминоз и стресс могут стать причиной возникновения проблем со сном весной. Об этом Москве 24 рассказала врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

По ее словам, весной в целом спать хочется меньше, чем зимой, потому что световой день увеличивается, снижая выработку гормона сна – мелатонина.

"Кроме этого, смена сезона часто сопровождается обострением заболеваний и психологическим стрессом, что моментально отражается на качестве ночного отдыха", – отметила эксперт.

По ее словам, еще одной причиной может стать дефицит витаминов и микроэлементов, который часто возникает в весенний период.

В этом плане особенно критичен недостаток витаминов группы В, магния, селена и цинка, которые регулируют деятельность нервной системы и влияют на уровень активности щитовидной железы. А от работы этого органа зависит и настроение, и качество сна.
Елена Царева
врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук

Также частой причиной бессонницы бывает дефицит железа – еще одного важного компонента для функционирования щитовидной железы. Плюс влияет недостаток витамина С, который помогает нормально усваиваться большинству из названных элементов, отметила специалист.

"Чтобы улучшить сон весной, советую не закрывать вечером окна плотными шторами, чтобы утром в дом поступало как можно больше света. Тогда день начнется бодро, и ранний активный подъем приведет к естественной сонливости вечером и более крепкому сну", – посоветовала Царева.

К тому же она порекомендовала сдать анализы для проверки уровня витаминов и микроэлементов и при наличии дефицитов заняться их восполнением. При этом от самостоятельного приема витаминных комплексов лучше воздержаться. Например, переизбыток витамина D тоже может приводить к бессоннице, пояснила врач.

"Также надо учитывать, что препараты с витамином D следует принимать утром, потому как они дают бодрящий эффект. Соответственно, вечерний прием может стать причиной проблем со сном", – предупредила Царева.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что прослушивание новостных и политических подкастов перед сном может мешать высыпаться. Многих такая информация стимулирует на различные мысли, не давая расслабиться, объяснил специалист.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика