Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 15:07

Общество
Главная / Новости /

Сомнолог Бузунов призвал не засыпать под новостные подкасты

Сомнолог рассказал, под какие видео не стоит засыпать

Фото: 123RF.com/sofituleneva

Прослушивание новостных и политических подкастов перед сном может мешать высыпаться. Об этом Москве 24 рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Ранее врач-терапевт Шота Каландия предупредил, что привычка засыпать под видео или подкасты в наушниках негативно влияет на качество ночного отдыха. Это происходит потому, что информация продолжает обрабатываться мозгом, мешая полноценному переходу в глубокие фазы сна. В итоге отдыхающий просыпается с ощущением усталости, разбитости и сниженной концентрации, сообщает "Газета.ру".

Однако Бузунов считает, что если человек уже уснул, значит, его мозг отключился от внешних стимулов. Если бы он был способен продолжать улавливать информацию и работать с ней, то это спровоцировало бы появление программ по обучению во сне, что пока бывает только в фильмах.

"Другое дело, когда кому-то наушники просто могут мешать уснуть чисто механически. Но это все очень индивидуально, потому что многие спокойно используют те же беруши", – отметил эксперт.

То же самое касается и звуков. Главное условие – они не должны быть информационно значимыми, стимулирующими на различные мысли. Для каждого человека это может быть что-то свое.

Чаще все же новостная повестка и подкасты политических обозревателей будоражат мозг, заставляют переживать и мешают расслабиться. В то время как, например, отвлеченные размышления про космос или мир растений быстро убаюкивают. Однако для кого-то все может быть с точностью до наоборот.
Роман Бузунов
врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач

Чтобы отвлечься и уснуть, можно также слушать спокойные мелодии, белый шум, звуки природы, например морской прибой или дождь, заключил Бузунов.

Ранее врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева предупредила, что в нерабочие дни сместить режим сна допустимо максимум на два часа по сравнению с буднями. Если погрешность больше, запускается процесс восстановления, который потребует адаптации организма.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика