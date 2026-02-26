Сомнолог Бузунов призвал не засыпать под новостные подкасты

Фото: 123RF.com/sofituleneva

Прослушивание новостных и политических подкастов перед сном может мешать высыпаться. Об этом Москве 24 рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Ранее врач-терапевт Шота Каландия предупредил, что привычка засыпать под видео или подкасты в наушниках негативно влияет на качество ночного отдыха. Это происходит потому, что информация продолжает обрабатываться мозгом, мешая полноценному переходу в глубокие фазы сна. В итоге отдыхающий просыпается с ощущением усталости, разбитости и сниженной концентрации, сообщает "Газета.ру".

Однако Бузунов считает, что если человек уже уснул, значит, его мозг отключился от внешних стимулов. Если бы он был способен продолжать улавливать информацию и работать с ней, то это спровоцировало бы появление программ по обучению во сне, что пока бывает только в фильмах.

"Другое дело, когда кому-то наушники просто могут мешать уснуть чисто механически. Но это все очень индивидуально, потому что многие спокойно используют те же беруши", – отметил эксперт.

То же самое касается и звуков. Главное условие – они не должны быть информационно значимыми, стимулирующими на различные мысли. Для каждого человека это может быть что-то свое.





Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Чаще все же новостная повестка и подкасты политических обозревателей будоражат мозг, заставляют переживать и мешают расслабиться. В то время как, например, отвлеченные размышления про космос или мир растений быстро убаюкивают. Однако для кого-то все может быть с точностью до наоборот.

Чтобы отвлечься и уснуть, можно также слушать спокойные мелодии, белый шум, звуки природы, например морской прибой или дождь, заключил Бузунов.

Ранее врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева предупредила, что в нерабочие дни сместить режим сна допустимо максимум на два часа по сравнению с буднями. Если погрешность больше, запускается процесс восстановления, который потребует адаптации организма.

