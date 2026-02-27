В РФ впервые будут введены правила для турпоездов

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу первые правила железнодорожных перевозок в туристических поездах. Соответствующий приказ Минтранса опубликован в электронном фонде правовых документов.

До этого отдельного регулирования для таких составов не существовало. Документ регламентирует порядок покупки и возврата билетов, посадки, перевозки, работу тематических вагонов, организацию экскурсионных программ и другие аспекты.

Часть правил совпадает с нормами для обычных поездов дальнего следования: обязателен билет и документ при посадке, запрещено курение в вагонах и тамбурах, нельзя находиться в пачкающей или зловонной одежде.

Однако для туристических поездов предусмотрены и особенности. Например, с разрешения проводника можно играть на музыкальных инструментах и использовать звукоусиливающую аппаратуру – в обычных поездах это запрещено.

Вместе с тем в РФ изменятся правила возврата авиабилетов и обслуживания при задержках рейсов. Минтранс РФ утвердил четкий регламент обслуживания пассажиров в таких обстоятельствах. Теперь компании будут обязаны предоставлять питьевую воду уже спустя час после двухчасовой задержки.

