27 февраля, 22:59

Происшествия

Из дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв, эвакуировали 150 человек

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Из дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв, эвакуировали 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Людей временно разместили в ближайшей школе. На данный момент движение по улице на участке от 4-го до 8-го дома перекрыто на время работы экстренных служб.

Взрыв произошел в квартире на 15 этаже многоэтажного дома по улице Кадырова, 8, 27 февраля. В результате инцидента пострадало два человека, их госпитализировали. В квартире выбиты окна и деформирована внешняя стена.

Поврежденную фасадную плиту демонтируют с помощью специализированной подъемной техники. Взрыв на несущие конструкции дома не повлиял.

Ранее взрыв газа, за которым последовал пожар, произошел в двухэтажном жилом доме в подмосковной Икше. На втором этаже вспыхнула трехкомнатная квартира, а также кровля дома по всей площади.

происшествиягород

