16 февраля, 14:10

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после смерти женщины при хлопке газа в доме на Кубани

Фото: МАХ/"Прокуратура Краснодарского края"

Уголовное дело заведено по факту гибели женщины в результате взрыва газа в частном доме в Северском районе Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России.

Инцидент подпадает под статью о причинении смерти по неосторожности, уточнили в ведомстве. В рамках расследования правоохранители уже назначили пожарно-взрывотехническую и судебно-медицинскую экспертизы.

О ЧП стало известно утром 16 февраля. Погибшей оказалась 42-летняя хозяйка жилого дома. Ее тело обнаружили под завалами.

Вместе с тем в здании находились еще 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. Они не пострадали. К работе на месте взрыва привлекались сотрудники оперативных служб.

Новости регионов: бытовой газ взорвался в жилом доме в Туапсе

