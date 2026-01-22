22 января, 13:20Происшествия
Хлопок газового баллона произошел на стройке ЖК на северо-западе Москвы
По данным ведомства, случившееся обошлось без пострадавших. На момент прибытия пожарных огня не было. Как уточнили оперативные службы, инцидент был зафиксирован в элитном ЖК "Остров".
Ранее ЧП с газовым оборудованием произошло в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области. В результате пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. Из здания эвакуировали 48 человек.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной следователи назвали разгерметизацию бытового газа.