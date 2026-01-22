Хлопок газового баллона произошел на стройке ЖК на северо-западе Москвы

Видео: Москва 24

Хлопок газового баллона произошел на крыше строящегося жилого комплекса на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, случившееся обошлось без пострадавших. На момент прибытия пожарных огня не было. Как уточнили оперативные службы, инцидент был зафиксирован в элитном ЖК "Остров".

Ранее ЧП с газовым оборудованием произошло в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области. В результате пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. Из здания эвакуировали 48 человек.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной следователи назвали разгерметизацию бытового газа.

