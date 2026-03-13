Российское военно-историческое общество (РВИО) определило поддержку бойцов СВО как одну из ключевых задач на 2026 год. Об этом сообщили в региональном отделении организации в Москве.

В Музее военной формы РВИО прошел общегородской форум. На нем участники встречи подвели итоги деятельности отделения в 2025-м и определили планы на нынешний год.

Председатель регионального отделения, исполняющий обязанности ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров подчеркнул, что главная цель остается неизменной – сделать так, чтобы москвичи знали своих героев.

"Мы помогаем гражданам, а особенно самой молодой части аудитории, растить в себе стремление к беззаветному служению родине, уважение к защитникам отечества, Вооруженным силам РФ", – сказал Сидоров.

По его словам, эта задача критически важна в период проведения СВО.

С сентября 2025 года работа РО РВИО в Москве была полностью перестроена. Председателем совета регионального отделения стал зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов. В состав вошли известные деятели культуры и общественные лидеры.

Также отделение определило ключевые блоки работы, в том числе поддержку участников СВО, мемориально-патронатные акции, поисковое движение и прочее. Отмечается, что РВИО с самого начала спецоперации оказывает всестороннюю помощь бойцам.

Кроме того, была определена главная памятная дата 2026 года – 85-летие Битвы за Москву. Также особое внимание при планировании мероприятий уделят 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию выдающихся полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Ранее в Южном административном округе (ЮАО) Москвы открылись 16 пунктов приема гуманитарной помощи для участников СВО. Они разместились на базе Объединения культурных и досуговых центров. Волонтеры принимают продукты длительного хранения, средства гигиены, медицину, экипировку и прочие вещи. Присоединиться к сбору может любой желающий.