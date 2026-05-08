Учитель Меньшиков назвал маловероятным разрешение использовать ИИ на ЕГЭ

Разрешить выпускникам использовать искусственный интеллект на ЕГЭ по отдельным предметам предложили в Национальном родительском комитете. Как нововведение повлияет на объективность оценки знаний и подготовку к экзамену, разбиралась Москва 24.
"Без гаджетов априори невозможно"
Для более комфортной сдачи ЕГЭ по некоторым предметам – например информатике – стоит разрешить использовать искусственный интеллект (ИИ). Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" высказал член попечительского совета Национального родительского комитета Петр Попов.
По его словам, умение находить нужные данные и применять ИИ может сыграть выпускникам на пользу.
"Если мы говорим об информатике или других информационных технологиях, без гаджетов достать данные априори невозможно. Более того, сейчас век ИИ, который может быть в перспективе очень востребован. Поэтому обладать знаниями и навыками пользования искусственным интеллектом, наверное, было бы очень полезно, в том числе ученикам, и использовать их при сдаче предметов", – пояснил он.
Кроме того, общественник предложил дать ученикам возможность пересдать предмет в том же году без учета предыдущих результатов, чтобы снизить уровень эмоциональной нагрузки детей.
"Это поможет не совсем подготовленным или подготовленным, но очень сильно переживающим. Известно, что учащиеся стрессуют в этот период", – добавил Попов.
Ранее для снижения напряжения у выпускников Рособрнадзор запретил досмотр школьников перед ЕГЭ. Инициативу поддержали в Минпросвещения.
В то же время глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия подходящей альтернативы. По его словам, модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества.
"Противоречивое предложение"
Учитель математики, эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков в разговоре с Москвой 24 отметил, что ИИ может быть очень эффективным в образовательных целях. Сами педагоги старательно развивают это направление и пытаются решить, как применять его на пользу ученикам.
"Но на экзаменах ИИ неуместен, поскольку важно проверять уровень знаний школьников, а не их умение задавать вопросы чату и переписывать ответы", – выразил мнение педагог.
По его словам, вероятность данного нововведения крайне мала в силу консервативности сферы образования.
По мнению учителя, для комфорта учащихся больше важны прозрачные критерии проверки заданий.
"Даже в математике нередки случаи, когда из-за особенностей оформления или нюансов, которые заранее невозможно предсказать, задание оценивается в 0 или не в максимальный балл. Критерии, к сожалению, закрыты: даже эксперты ЕГЭ получают их в день проверки с утра. Хотелось бы больше прозрачности, это всех очень беспокоит", – резюмировал эксперт.
В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подчеркнул, что в качестве справочной информации лучше подходят традиционные носители: бумажные справочники, учебники, методички, записи в тетрадях и лекции, а не ИИ.
"Если говорить о допуске к такому инструменту, как искусственный интеллект, или сервисам с его элементами, внутри них проблематично ограничить возможности пользователя, чтобы школьник не получил что-то большее. Например, готовый ответ или развернутое решение задачи", – рассказал он Москве 24.
С технической точки зрения существуют возможности, которые ограничивают отправку определенного рода запросов к ИИ. Но, по словам специалиста, некоторые учащиеся старших классов и выпускники, вероятно, обладают навыками и возможностями для обхода этих мер.
По мнению эксперта, эффективно ограничить ряд запросов при использовании искусственного интеллекта вполне реально на перспективу, если поставить такую задачу. Но для этого нужно дорабатывать системы и тренировать их на реальных примерах, заключил Ульянов.