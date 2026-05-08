Президент Узбекистана Мирзиеев вылетел в Москву с рабочим визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вылетел на самолете в Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы республики.

Отмечается, что он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что РФ не отправляла гостям из других стран специальных приглашений на парад Победы в Москве. С его слов, многие сами захотели посетить российскую столицу 9 мая. Ими стали президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, король Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо и глава Южной Осетии Алан Гаглоев.

Перед началом мероприятия Владимир Путин лично встретит зарубежных представителей, после чего они отправятся на Красную площадь, добавил Ушаков.

Москвичи и туристы смогут увидеть прямую трансляцию парада Победы на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метрополитене, трамваях, автобусах и электробусах столицы.