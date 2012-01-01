Сегодня
Минздрав составил новые методические рекомендации по вакцинации от COVID-19 12:15
Атлеты из России обыграли Аргентину в волейбольном матче на Олимпиаде 11:15
Трек французских реперов на мотив "Калинки" стал хитом 09:45
Российские спортсмены завоевали первую медаль на Олимпиаде 09:30
В Крыму обсуждается возможное закрытие полуострова при росте числа заболевших COVID-19 09:30
Программу развития Москвы дополнят предложениями горожан 09:30
Авиасообщение с курортами Египта возобновится 9-го августа 09:15
Часть временно закрытого участка Сокольнической линии метро заработает с понедельника 09:15
В Забайкальском крае водитель грузовика решил переехать через затопленный паводками мост 09:15
Экс-участник реалити-шоу "Дом 2" Антон Гусев посадил за руль 8-летнего сына 08:30
Камеры в регионах начнут фиксировать разговоры по телефону за рулем 06:30
Главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин 06:15
Военная техника проехалась по Пречистенской набережной 06:15
Вчера
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: