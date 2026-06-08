Юрист Георгиева: штраф за продажу фейковых товаров может достигать 10 миллионов рублей

Автозапчасти, одежда и смартфоны вошли в топ самых подделываемых товаров в России, рассказали эксперты. Способен ли покупатель распознать контрафакт и что в таком случае можно сделать, разбиралась Москва 24.





Крупные штрафы

Автозапчасти, алкоголь, табачные изделия, смартфоны, ноутбуки, спортивную обувь и одежду, косметику, а также средства бытовой химии подделывают в России чаще всего. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.





Станислав Богданов председатель АКОРТ Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30–40% – через маркетплейсы, остальное – в социальных сетях и одиночных мелких магазинах.

По мнению Богаданова, существенно улучшить ситуацию на рынке может введение полной отслеживаемости товара вплоть до того момента, как он попадет к покупателю. При этом в крупных сетях, входящих в АКОРТ, все поставщики проходят строгую проверку и обязательно подтверждают права на товарные знаки. Это помогает контрафакту не попасть на полки магазинов, объяснил специалист.

Юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что в случае подделки какого-либо вида продукции грозит статья об ответственности за незаконное использование товарного знака (1515 ГК РФ).





Алла Георгиева юрист Например, если обладатель товарного знака или тот, кому принадлежат исключительные права, узнает и установит, что есть тот или иной вид контрафакта, то имеет право обратиться в суд за денежной компенсацией: ее минимальный размер составляет 10 тысяч рублей, а максимальный может достигать 10 миллионов.

Также в подобных обстоятельствах может наступить ответственность по статье о защите исключительных прав (1252 ГК РФ). В таком случае наступает возмещение убытков или компенсации: сумма устанавливается в гражданском порядке с учетом конкретных обстоятельств дела.

"Нарушитель способен подпасть и под административную ответственность по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (14.10 КоАП РФ), то есть конкретизированное использование товарного знака. Накажут как продавца, так и владельца магазина", – рассказала эксперт.

В таком случае для граждан (например, если это обычный продавец), предусмотрен штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Если же нарушителем оказался индивидуальный предприниматель, то есть должностное лицо, ему придется заплатить от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Во всех ситуациях также предусмотрена конфискация подделки, разъяснила юрист.

"Административная ответственность наступает, когда контрафакт обнаружен, полиция его изъяла и составила протокол со штрафом. Помимо этого, может применяться и статья Гражданского кодекса, например, по иску правообладателя, чей товарный знак был использован. Таким образом, административная ответственность наступает перед государством, а гражданско-правовая – перед потерпевшей стороной", – подчеркнула она.

По словам Георгиевой, при крупном ущербе – от 400 тысяч рублей – грозит уже уголовная ответственность по статье о незаконном использовании средств индивидуализации (180 УК РФ). В таком случае возможны санкции, от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы до 2 лет со штрафом до 80 тысяч, заключила Георгиева.

Как определить фейк

По словам руководителя Санкт-Петербургской общественной организации по защите прав потребителей "ПотребНадзор" Александра Виноградова, количество поддельных товаров в России сейчас очень велико и даже сравнимо с периодом конца 1990-х – начала 2000-х годов. В беседе с Москвой 24 он отметил, что причина кроется в уходе западных брендов, из-за чего продукция завозится через посредников. И сравнить ее с оригиналом становится невозможно.

"Кроме того, такие продавцы в большинстве случаев не отвечают по гарантийным обязательствам, а некоторые довольно быстро закрывают торговые точки, и предъявить претензии становится некому", – разъяснил эксперт.





Александр Виноградов руководитель Санкт-Петербургской общественной организации по защите прав потребителей "ПотребНадзор" Отдельные "умельцы" выдают пересобранные смартфоны, представляя старую модель в корпусе новой. Даже специальный номер устройства, который должен пробиваться в базах компании, может ввести в заблуждение: с одной стороны, он указывает на оригинальность, но с другой, один и тот же номер может быть наклеен на несколько устройств. Продавцы способны сами помогать пробивать его, не уточняя, что он дублируется. Лучше обращаться в проверенные магазины или точки прямых поставок от производителя, чтобы не ошибиться с покупкой.

По его мнению, контрафактную продукцию низкого ценового сегмента можно определить по нескольким критериям, один из которых – запах. Любой поддельный товар будет нетипично пахнуть, будь то пластик, резина, ткань или косметическое средство.

"Второе – тактильные ощущения: материал должен быть приятным на ощупь, иметь естественную текстуру (шелк – прохладным и шелестящим, шерсть – упругой и теплой). Третье – визуальный осмотр: не торчат ли нитки, как сделаны швы и вытачки, как исполнена фурнитура (качественная имеет ощутимый вес)", – подчеркнул Виноградов.

Кроме того, контрафактные товары стоят дешевле за счет экономии на всех стадиях производства: наличие торчащих нитей или неровно пришитых пуговиц у нового изделия чаще всего указывают на подделку.

"С премиальным контрафактом все сложнее: на рынке появилось много умельцев, вышедших на новый уровень. Качественная реплика стоит на 20–30% дешевле оригинала, но часто продается именно под его видом, якобы со скидкой или на выгодных условиях. В этом случае речь идет о мошенничестве: хорошую копию пытаются выдать за полноценный оригинал. Отличить очень качественные подделки техники, сумок, парфюма или одежды сложно – нужно быть буквально помешанным на деталях", – подчеркнул он.

Для перестраховки эксперт порекомендовал приобретать дорогие вещи напрямую у производителя или обращаться за помощью к профессионалу, который разбирается в конкретном товаре и знает все нюансы. Человек, постоянно пользующийся брендовой оригинальной продукцией, чаще всего отличит настоящее изделие, а тот, кто никогда ранее не приобретал подлинник, скорее всего, не заметит разницы с фейком.





Александр Виноградов руководитель Санкт-Петербургской общественной организации по защите прав потребителей "ПотребНадзор" Если покупатель понял, что приобрел подделку, первое, что нужно сделать, – написать досудебную претензию продавцу. В нее включают фотографии товара и обоснование, почему предмет считается ненастоящим. Информацию о продавце и его электронную почту можно найти по ИНН организации, указанному на кассовом чеке. Продавец обязан ответить в течение 10 дней.

Когда требования не удовлетворены, у покупателя есть право подать исковое заявление в суд по месту своего жительства, прилагая текст досудебного письма и скриншоты переписки. Его также можно предоставить по месту покупки (если товар приобретен в стационарном магазине) или регистрации юридического лица: при сумме приобретения до 100 000 рублей обращение направляется в мировой суд, при сумме свыше 100 000 рублей – в районный, объяснил Виноградов.

"Если вещь куплена на рынке, важно доказать сам факт приобретения в конкретной точке. Для этого можно привести свидетелей, подтверждающих, что покупка совершена именно там. Хотя другая сторона также способна представить тех, кто скажет обратное, поэтому подобные дела крайне сложно доказать", – предостерег эксперт.

Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется снять на видео процесс покупки, прокомментировав, что именно и где приобретается (например, назвав номер места или продавца). Эта фиксация окажется официальным подтверждением факта, заключил Виноградов.

