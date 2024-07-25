Эксперт Павлов назвал лучший способ определить подделку в магазине

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На подделку чаще всего можно наткнуться при покупке одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

По его словам, определить контрафакт на глаз неподготовленному человеку часто практически невозможно. Поэтому при выборе товара стоит ориентироваться на отзывы и читать статьи о проверке на подлинность.

Также некоторую поддельную продукцию можно распознать по отсутствию маркировки, сказал Павлов. Это матричный код, который клеится на товар и может быть считан с помощью приложения "Честный знак".



Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если речь идет, например, об одежде, обуви, парфюмерии, автомобильных шинах, БАДах и многих других изделиях, отсутствие маркировки прямо указывает, что перед вами с большой долей вероятности контрафакт. А ее наличие – о том, что товар оригинальный и полностью безопасный.

Еще один признак – более низкая цена по сравнению со среднерыночной. Также потребителя может насторожить упаковка, цвет, резкий запах и качество швов, перечислил эксперт.

"Чаще всего подделывают одежду, обувь, парфюмерию, аксессуары – сумки и прочее. Это недорого в производстве, имеет низкую себестоимость, но за счет нелегального использования чужого бренда позволяет получать очень большой доход", – объяснил Павлов.

По словам специалиста, если покупателю продали подделку, он вправе потребовать возврат денег в течение 10 дней с момента подачи претензии или замену на такой же товар, но оригинальный. А также компенсацию расходов, которые возникли, к примеру, из-за возвращения в магазин откуда-то издалека.

С претензией, прежде всего, необходимо обратиться к продавцу. Если товар куплен в магазине, сделать это нужно по месту приобретения, а если в его онлайн-версии – через сайт. А когда подделку отправляет маркетплейс, жалобу можно направить туда, пояснил эксперт.



Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если претензия не будет выполнена продавцом, потребитель может смело обращаться в суд и отстаивать свои права уже там.

Ранее в пресс-службе системы "Честный знак" рассказали, что за последние годы объем фальсификата молочной продукции сократился в 150 раз – до 0,2%. Результата удалось добиться благодаря совместной работе власти и бизнеса, сообщил директор по контрольно-надзорной деятельности оператора системы ЦРПТ Антон Гущанский.