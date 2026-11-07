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Умер заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман. Ему было 95 лет. Об этом говорится на сайте Федерации фехтования России.

Причины смерти неизвестны. В федерации отметили, что память о Лейтмане навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал и ценил его труд.

"Федерация фехтования России выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кому дорого имя Леонида Григорьевича. Светлая память", – добавили там.

Лейтман родился 2 августа 1931 года. В 1954 году он получил высшее спортивное образование в ГЦОЛИФКе. Тренер занимался фехтованием, а также специализировался на сабле.

Лейтман являлся победителем и неоднократным призером юношеских первенств СССР. В 1957 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира в командном турнире по фехтованию на саблях.