07 ноября, 23:42Спорт
Умер заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман
Фото: rusfencing.ru
Умер заслуженный тренер СССР по фехтованию Леонид Лейтман. Ему было 95 лет. Об этом говорится на сайте Федерации фехтования России.
Причины смерти неизвестны. В федерации отметили, что память о Лейтмане навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал и ценил его труд.
"Федерация фехтования России выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кому дорого имя Леонида Григорьевича. Светлая память", – добавили там.
Лейтман родился 2 августа 1931 года. В 1954 году он получил высшее спортивное образование в ГЦОЛИФКе. Тренер занимался фехтованием, а также специализировался на сабле.
Лейтман являлся победителем и неоднократным призером юношеских первенств СССР. В 1957 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира в командном турнире по фехтованию на саблях.