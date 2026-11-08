Мужчина с ножом задержан в польском Кракове после инцидента со стрельбой

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Полиция Кракова в ночь на 8 ноября задержала 23-летнего мужчину, который ходил по улице Капеланка с ножом. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

"Во время операции были произведены предупредительные выстрелы, после чего один из полицейских выстрелил в мужчину, но промахнулся", – сообщила пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло.

Мужчина бросил нож, его задержали и доставили в больницу. Никто не пострадал. По предварительным данным, задержанный может быть психически нездоров. Полиция предполагает, что со стрельбой на Главной площади этот случай никак не связан.

Стрельба в Кракове произошла 7 ноября на Главной площади. 24-летний гражданин Польши в камуфляже стрелял по случайным прохожим из автомобиля Subaru без регистрационных номеров.

Погибли шесть человек. Еще 15 граждан получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. Стрелявший был ранен при задержании и находится в больнице.

Позже в его квартире в Островец-Свентокшиском обнаружили тела трех человек – гражданина Великобритании и двух женщин с польским гражданством. Пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек рассказал радиостанции, что это родители и сестра мужчины.

В полиции Свентокшиского воеводства уточнили, что погибшими оказались две женщины в возрасте 21 года и 52 лет, а также 53-летний мужчина. На телах есть ранения, которые сначала расценили как огнестрельные. Сейчас проводится обследование.

В квартире также нашли семь единиц огнестрельного оружия. Предположительно, оно принадлежало отцу молодого человека, у которого было разрешение на его использование. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский при этом уточнил, что стрелявший был сторонником ультраправой идеологии.

