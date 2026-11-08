Обломки БПЛА повредили дорожное полотно моста в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дорожное полотно моста через реку Миус повреждено в результате падения обломков беспилотника в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Инцидент произошел на 97-м километре трассы Р-280. Помимо дорожного полотна, повреждены два гусеничных крана. На месте работают экстренные службы.

Движение через мост организовано в реверсном направлении. В результате произошедшего пострадавших не выявлено.

Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Местных жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Ранее атаке вражеских дронов подверглась Саратовская область. В результате были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, выявлены пострадавшие среди мирных жителей.

В Саратове в результате атаки были повреждены несколько жилых домов. Погибших среди мирных жителей нет. На место были направлены специалисты, которые оценят ущерб.