Саратовская область подверглась атаке БПЛА, есть пострадавшие

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Саратовская область подверглась ночной атаке беспилотников. В результате были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

В настоящий момент на месте происшествия работают все оперативные службы. Подробности произошедшего уточняются.

Минувшей ночью атаке ВСУ также подвергся Белгород. Вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Кроме того, в Советском районе Орла производственные помещения предприятия частично пострадали в результате отражения массированной ракетной атаки ВСУ. Принимаются меры, направленные на локализацию и устранение повреждений.