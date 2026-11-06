В Запорожской области украинский БПЛА атаковал скорую помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобиль скорой помощи был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона в мессенджере MAX.

По информации ведомства, дрон атаковал бригаду на обратном пути с вызова. Медики не пострадали, в результате удара автомобиль получил повреждения.

Ранее водитель автобуса погиб при атаке украинских дронов на автозаправочную станцию в Пролетарском районе Донецка. Травмы также получили трое водителей автобусов – мужчины 1970, 1969 и 1965 годов рождения.

Кроме того, украинский дрон атаковал пожарных, которые ликвидировали возгорание в Киевском районе Донецка. В результате были повреждены три пожарные автоцистерны. При этом никто из спасателей не пострадал.

