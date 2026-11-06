Премьера сериала "Айда!" о группировке "Тяп-Ляп" не состоялась на Start

кадр из сериала "Айда!"; режиссер – Олег Асадулин; производство – "Хэд Мэйд Продакшен", Институт развития интернета (АНО "ИРИ"), онлайн-кинотеатр START

Премьера сериала "Айда!" в онлайн-кинотеатре Start не состоялась в назначенный срок. Это следует из данных площадки.

На сайте сервиса в разделе проекта вместо окна с воспроизведением видео отображается заставка с надписью "Скоро 1 сезон". Выход картины был анонсирован на 6 ноября.

События сериала разворачиваются в Казани в конце 1970-х годов. В центре сюжета – противостояние подростка из благополучной семьи и одной из первых в позднем СССР организованных преступных группировок "Тяп-Ляп".

Зрители и кинокритики уже сравнили проект с сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте", а в социальных сетях "Айда!" называют его продолжением.

Режиссером выступил Олег Асадулин. Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков, Никита Кологривый, Алексей Онежен, Даниил Воробьев и Павел Ворожцов.

Ранее вышел первый трейлер экранизации комикса "Фурия" из вселенной издательства Bubble с Аленой Долголенко, Сергеем Безруковым и Юлией Пересильд в главных ролях. Центральная героиня – Ника Чайкина.

Согласно сюжету после потери отца она оказывается в тренировочном лагере секретной организации "Братство" и со временем становится ее лучшим агентом. Девушка безупречно владеет боевыми искусствами и оружием, а ее главная цель – отыскать и наказать тех, кто лишил ее семьи.