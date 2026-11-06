В Ставропольском крае женщина с двумя матками родила двух здоровых девочек

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Две здоровые девочки появились на свет в Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре у пациентки с двумя матками, сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края.

Будущая мама поступила в центр с редкой особенностью строения репродуктивной системы – у нее были две матки и две шейки матки. Каждый ребенок при этом развивался в отдельном органе.

На 34-й неделе беременности у пациентки развилась умеренная преэклампсия с повышением артериального давления. С учетом этого состояния врачи приняли решение о кесаревом сечении.

"На свет появились две здоровые девочки. Операция прошла успешно", – говорится в сообщении министерства.

Сейчас женщину уже выписали из больницы.

Ранее 54-летняя жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, 22 года находившегося в заморозке. Это самый долгий из описанных в научной литературе периодов криоконсервации эмбриона, после которого женщина родила генетически своего ребенка.

