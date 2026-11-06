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06 ноября, 14:12

Происшествия

Полиция проверит, почему возле кладбища в Екатеринбурге были раскиданы детские гробы

Фото: 123RF.com/andreacrisante

Полиция Екатеринбурга проверит информацию о трех детских гробах, которые обнаружили в лесу рядом с кладбищем на Сибирском тракте, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Местные СМИ сообщили, что находку сделали автомобилисты: у дороги лежали три гроба, один из них был открыт. В администрации города Екатеринбурга уточнили, что гробы обнаружили местные жители и сразу обратились в администрацию Октябрьского района.

Прибывшие на место сотрудники вызвали полицейских. Те осмотрели ритуальные принадлежности – они оказались пустыми.

"Обращений по данному факту в полицию не поступало", – сообщили в пресс-службе УМВД.

В ведомстве добавили, что публикация зарегистрирована в отделе полиции № 6 и будет проверена. В мэрии также заверили, что гробы будут убраны в ближайшее время.

Ранее около резиденции губернатора Северной Дакоты в Бисмарке обнаружили семь гробов с человеческими останками. Среди них были две женщины, двое мужчин, двое подростков и один малолетний ребенок. Выяснилось, что на этом месте с 1873 по 1877 год находилось первое общественное кладбище Бисмарка.

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