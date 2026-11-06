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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз приобретает у России газ на крупные суммы. Об этом он сказал в эфире нидерландского телеканала NPO 1, передает "Газета.ру".

По словам Рютте, недавняя сделка по дизельному топливу между Россией и США вызвала у европейцев панику. При этом сама Европа в 2026 году закупила очень много сжиженного природного газа. Эти суммы превышают объемы закупок США дизельного топлива, резюмировал генсек НАТО.

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с энергетикой в Европе поговоркой "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Президент говорил, что Европа сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российского газа и разрывая долгосрочные контракты.

При этом российское дизельное топливо иногда появляется на европейских рынках под другими марками, несмотря на запрет на закупку нефтепродуктов у России. В это же время запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на исторически низких уровнях.

