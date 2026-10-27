Путин прокомментировал ситуацию с энергетикой в Европе пословицей "Не рой другому яму"

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Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в Европе поговоркой "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь", передает ТАСС.

"Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Европа сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российского газа и разрывая долгосрочные контракты.

Кроме того, любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка и сдержать развитие этой отрасли в стране имеют серьезные последствия, заявил Путин. Речь идет о росте издержек для иностранных конечных потребителей газа, а также компаний, предприятий и домохозяйств.

Ранее Путин заявил, что политика европейских стран, направленная на отказ от всего российского, оказалась нежизнеспособной. При этом российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему занимает около 20% европейского рынка. По словам президента, Россия не отказывалась от экспорта энергоресурсов в Европу – это решение приняли сами европейские страны, которые продолжают планировать отказ и от оставшихся поставок.

Между тем в сентябре Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 60% по сравнению с августом. Закупки обошлись европейским странам в 615 миллионов евро, причем 72% физических объемов приняли французские порты.

При этом ЕС продолжает курс на полный отказ от российского газа. Импорт СПГ по долгосрочным контрактам планируется запретить с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года.