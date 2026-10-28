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28 октября, 06:30

Политика

Ливия хочет упростить въезд для российских туристов и инвесторов

Фото: 123RF.соm/petrusanonimus

Ливия рассматривает возможность упростить въезд для граждан России, заинтересованных в туристических поездках и инвестициях. Власти страны также выступают за развитие системы электронных виз, сообщил РИА Новости министр туризма и традиционных ремесел правительства национального единства Ливии Насреддин Миляд аль-Фаззани.

"Мы поддерживаем развитие электронных виз и возможность дальнейшего упрощения процедур въезда для российских туристов и инвесторов при участии компетентных государственных органов", – заявил министр.

По его словам, Ливия и Россия также намерены развивать продвижение туристических направлений, участвовать в профильных выставках и расширять деловые контакты.

Важным этапом развития сотрудничества могут стать прямые авиарейсы между двумя странами. Как отметил аль-Фаззани, этот вопрос обсуждался на заседании российско-ливийской межправительственной комиссии в апреле 2026 года.

При этом сроки начала полетов пока не определены. Для запуска авиасообщения необходимо получить разрешения авиационных ведомств, выполнить требования безопасности и оценить операционные возможности.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с Бахрейном и Кувейтом о введении безвизового режима. При этом соглашения о безвизовых поездках уже действуют с четырьмя странами Персидского залива. Речь идет о Саудовской Аравии, Омане, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

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