Дмитриев назвал позитивной новостью расширение режима тишины за пределы Алешек

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Расширение территории действия временного прекращения огня позволит обеспечить гуманитарную помощь за пределами Алешек. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

"Наш мир заслуживает больше таких позитивных новостей, как эта", – написал он.

Так дипломат прокомментировал публикацию первой леди США Мелании Трамп о расширении зоны временного прекращения огня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что возможность распространить режим тишины за пределы Алешек обсуждалась с самого начала.

Алешки расположены на левом берегу Днепра, напротив Херсона, который пока находится под контролем ВСУ. В городе сложилась тяжелая гуманитарная обстановка на фоне действий украинских сил.

Временный режим тишины российские вооруженные силы ввели с 04:00 27 октября. Как заявили в министерстве обороны России, прекращение огня на херсонском направлении необходимо для подготовки гуманитарной операции в районе города.