В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Внуково и Домодедово сняли временные ограничения на полеты. Они вновь принимают и отправляют рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты вводились в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково 27 октября. Гавани работали по согласованию с соответствующими органами.

Пассажирам сообщали, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Позже ограничения сняли в аэропорту Жуковский.

