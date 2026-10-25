Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Российские авиакомпании с 25 октября перешли на зимнее расписание полетов и расширили маршрутную сеть. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Зимний график будет действовать до последней субботы марта 2027 года. В этот период пассажирам станут доступны дополнительные маршруты как внутри России, так и за рубежом.

В общей сложности группа "Аэрофлот" сформировала сеть из 282 маршрутов. Из них 46 ведут в 18 зарубежных стран. В числе новых направлений самого "Аэрофлота" – Фукуок во Вьетнаме и Ижевск из Москвы, Иркутск из Санкт-Петербурга и Стамбул из Минеральных Вод.

Другие маршруты добавят входящие в группу авиакомпании "Россия" и "Победа". Пассажиры смогут отправиться из Москвы в Дубай через аэропорт Аль-Мактум, а из Красноярска – в китайские Гуанчжоу и Шанхай.

Из Казани и Екатеринбурга откроются рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также появятся перелеты из Внуково в Минск и Нукус, из Санкт-Петербурга в Минск, а из Казани, Екатеринбурга, Уфы и Владикавказа – в Дубай. Из Минеральных Вод можно будет улететь в Самарканд.

S7 Airlines в осенне-зимнем сезоне планирует обслуживать более 140 направлений. Из Новосибирска перевозчик начнет летать в Коломбо на Шри-Ланке, Мале на Мальдивах, китайские Гуанчжоу и Чэнду, а также на таиландский Пхукет. Из Хабаровска появятся рейсы во Владивосток, Иркутск, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск и Пекин.

Новые маршруты между Россией и зарубежными странами добавят и иностранные перевозчики. Иорданская Royal Jordanian начнет выполнять рейсы из Москвы в Акабу, а сирийская Syrian Air – в Алеппо. Кроме того, из российских аэропортов станет больше рейсов в города Египта, Таиланда, Китая, Шри-Ланки и Мальдив.

Ранее стало известно, что с Камчатки впервые отправили прямой рейс в китайский Харбин. Полеты выполняет "ИрАэро" на отечественном "Сухом Суперджете" раз в неделю, по субботам, а в пути пассажиры проводят около 3,5 часа.

Утренний вылет подобран так, чтобы по прибытии люди могли сразу пересесть на стыковочные рейсы и продолжить путешествие по Китаю. Маршрут работает в обе стороны.