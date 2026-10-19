Политолог Мухин назвал неубедительными попытки Трампа повлиять на Зеленского

Президент США Дональд Трамп опубликовал разгромный пост с критикой главы Украины Владимира Зеленского 18 октября. В частности, глава Белого дома обвинил коллегу в том, что тот никогда не хотел мира с Россией. Что стоит за заявлениями из Вашингтона, разбиралась Москва 24.

"Не хочет заканчивать"

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/White House Photo/Molly Riley

Президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой главы Украины Владимира Зеленского в своих соцсетях, заявив, что тот не заинтересован в завершении конфликта с Россией.





Дональд Трамп президент США Учитывая все те деньги, которые, как известно, ему выделяет Европа, а также те, что ему давал в прошлом криводушный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел.

В своем сообщении американский лидер также затронул тему переговоров с Москвой. Он подчеркнул, что не намерен предпринимать шаги, способные оттолкнуть Россию от диалога. По мнению Трампа, возможность добиться более выгодных условий соглашения по урегулированию конфликта была у Зеленского два года назад.

Также американский лидер раскритиковал атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, Зеленский осознает, что эти удары бьют по мировому рынку дизеля, от чего страдают фермеры и бизнес. При этом Россия, по его оценке, продолжает поставлять миллионы баррелей топлива по низким ценам.

Отношения между Трампом и Зеленским обострились как раз после того, как глава Белого дома объявил о дизельной сделке с Москвой по итогам разговора с Владимиром Путиным 9 октября. Президент Украины в интервью Axios назвал это решение "слабым со стороны сильных партнеров" и "нечестным". Кроме того, Зеленский уверен, что склонение его страны к капитуляции является целью США при Трампе.

На фоне конфликта Киева и Вашингтона советник главы Украины Сергей Бескрестнов в соцсетях выразил недовольство тем, что компания SpaceX якобы снизила скорость работы спутниковой системы Starlink для украинских военных. Это, по его словам, привело к срыву операций ВСУ и уменьшило возможности сбивать реактивные дроны. Зеленский же в интервью NBC News заявил, что такое поручение в компанию Илона Маска поступило из правительства США.

Кроме того, украинские власти обвинили Вашингтон в прекращении передачи разведданных, из-за чего ВСУ оказались не готовы сбивать российскую баллистику. Однако в Белом доме заявляли журналистам, что Штаты не отдавали подобных распоряжений. Ранее издание Politico сообщало, что после одного из таких эпизодов Вашингтон объяснил отсутствие предупреждения об ударах неблагоприятными погодными условиями.

Также ранее Трамп призвал Зеленского провести выборы на Украине, однако тот отказался делать это под внешним давлением. Тема выборов стала звучать из-за разочарования нынешними властями, уточнил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart.

При этом состояние здоровья Зеленского давно стало предметом широкого обсуждения. В частности, в Сети завирусился фрагмент его недавнего интервью телеканалу NBC, где, слушая вопрос, он прикрыл нос рукой, резко вдохнул и на несколько секунд потерял концентрацию. Момент вызвал широкое обсуждение в СМИ и соцсетях, где циркулируют слухи о возможных проблемах главы Украины с запрещенными веществами.

"Украине пора выбрать новое руководство"

Фото: legion-media.com/Avalon/Press Service Of The President O

Высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.





Кирилл Дмитриев спецпредставитель президента РФ Президент Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского... Понимание истинных мотивов затягивания конфликта – важный шаг на пути к миру.

В свою очередь, советник Трампа, политический консультант Алекс Брусевиц предположил в своих соцсетях, что окружение Зеленского в настоящий момент извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо.

"Зеленский не проявил никакой искренней заинтересованности в прекращении этой войны. <…> Украине пора выбрать новое руководство", – написал Брусевиц.

Надежду на то, что Украину заставят перейти к переговорам с Россией, выразила депутат Верховной рады Анна Скороход. В интервью YouTube-каналу "Кофе с Любарским" она отметила, что Трамп отстаивает личные интересы, а также США и своих граждан, поэтому сделка с РФ о поставках дизельного топлива логична.

"Чем все это чревато? Тем, что нас таки, надеюсь, заставят войти в переговорный процесс, который крайне необходим", – подчеркнула депутат.

Только на словах?

Риторика Трампа никак не отражается на действиях администрации США и тем более на политике, которую проводит конгресс страны. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Он пытается произвести впечатление на Зеленского и сподвигнуть его к заключению мирного соглашения, но выходит пока неубедительно – Зеленский только хамит в ответ", – сказал политолог.

При этом поставки вооружения и финансирование Украины со стороны США не прекращаются, добавил он.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации США – страна бюрократическая: если деньги выделены и освоены, все идет своим чередом. Тем более что, когда была приостановка или замедление в передаче разведданных Украине и это вышло наружу, случился скандал. Трамп первый сказал, что это все ошибочные сведения и такого распоряжения не было.

По словам политолога, Трамп может бояться идти против антироссийской волны, потому что не понимает, как это отразится на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре.

"Что касается "великой сделки Трампа" по примирению РФ и Украины, на мой взгляд, нам необходимо исходить из своих национальных интересов", – добавил он.

В свою очередь, политолог Юрий Светов в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что если США и отворачиваются, то от Зеленского, а не от Украины.





Юрий Светов политолог Я не верю в искренность желания Трампа прекратить боевые действия. Зачем им это делать? Они зарабатывают на этом приличные деньги, поставляя вооружение Европе. Украину из-под своего колпака они не выпустят.

При этом, по словам эксперта, Зеленского действительно могут отправить в отставку. В таком случае исполнять обязанности президента будет спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Это знакомая технология – так уже было, когда свергли бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Сейчас для Трампа выгодно поиграть в примирение, наладить свои вопросы", – уточнил Светов.

Однако, напомнил политолог, ключевая задача американцев – гегемония, прежде всего на рынке энергоресурсов, и ослабление Европы как конкурента. По его словам, сейчас нужно понять, как будут продвигаться поставки российского дизеля на мировые рынки. Также, если в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча РФ, США и КНР, что может случиться на саммите АТЭС в ноябре 2026 года, появится повод более уверенно судить о настроениях Трампа на долгосрочную перспективу.

При этом военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что разногласия Трампа и Зеленского не повлияют на ход боевых действий.

"Говорить о том, что эти обоюдные, резкие высказывания в отношении друг друга могут повлиять на происходящее в зоне проведения специальной военной операции кардинально, я бы не стал", – отметил он.

По его мнению, резкие высказывания Трампа связаны в том числе с приближающимися промежуточными выборами в США, и в ближайшие две недели серьезных действий в отношении Зеленского не будет – возможны лишь акции вроде замедления Starlink или прекращения передачи разведданных.

