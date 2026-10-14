Зеленский отказался уходить в отставку и проводить выборы на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен покидать пост и не согласен на проведение выборов под давлением извне. Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Отвечая на вопрос о возможной отставке, Зеленский кратко заявил: "Конечно, нет". Аналогичным образом он отреагировал на вопрос о выборах, необходимость которых ранее неоднократно подчеркивал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер несколько раз выступал за проведение выборов на Украине. Эта тема остается предметом публичных разногласий между Вашингтоном и Киевом.

На фоне обсуждения выборов Зеленский отправился искать поддержку в Великобританию. Там у него запланированы переговоры с премьер-министром Энди Бернхэмом и встреча с королем Карлом III. Украинский лидер сообщил, что намерен обсудить с британской стороной вопросы безопасности. По его словам, стороны готовят решения, которые должны укрепить позиции Киева.