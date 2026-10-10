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Американский лидер Дональд Трамп считает, что Украине пора сменить президента. Его слова передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией. Он указал, что у нынешнего украинского президента Владимира Зеленского были такие возможности, но он ими не воспользовался.

Трамп добавил, что глава киевского режима хочет создавать проблемы для всего мира. В частности, страдают фермеры, которые не получают российское дизельное топливо из-за украинских ударов. Он подчеркнул, что Украина должна прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России.

Как сообщали СМИ, ранее Трамп просил Зеленского посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным, однако президент Украины отклонил предложение. По информации журналистов, президента Украины расстроил факт того, что глава Белого дома поднял этот вопрос.

