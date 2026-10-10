Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 20:00

Политика

Трамп заявил, что Украине пора сменить президента

Фото: AP/Julia Demaree

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Украине пора сменить президента. Его слова передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией. Он указал, что у нынешнего украинского президента Владимира Зеленского были такие возможности, но он ими не воспользовался.

Трамп добавил, что глава киевского режима хочет создавать проблемы для всего мира. В частности, страдают фермеры, которые не получают российское дизельное топливо из-за украинских ударов. Он подчеркнул, что Украина должна прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России.

Как сообщали СМИ, ранее Трамп просил Зеленского посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным, однако президент Украины отклонил предложение. По информации журналистов, президента Украины расстроил факт того, что глава Белого дома поднял этот вопрос.

Читайте также


политиказа рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика