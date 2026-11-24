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Российское правительство к февралю 2027 года должно начать перечислять на развитие Дальнего Востока половину поступлений от налога на прибыль по проекту "Сахалин-2". Соответствующее поручение дал Владимир Путин по итогам осенней поездки во Владивосток, перечень распоряжений главы государства опубликован на сайте Кремля.

В частности, кабмину предписано направлять бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа. Объем таких ассигнований должен быть эквивалентен 50% поступлений в бюджеты бюджетной системы России от налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2".

Ранее президент объявил о переходе к обновленной стратегии развития Дальнего Востока на предстоящие 10 лет. Главной задачей он назвал поддержание набранных высоких темпов развития, а также запуск в регионе новых инвестиционных циклов.

Российский лидер отметил, что Дальний Восток находится на подъеме. Почти во всех его субъектах фиксируется высокая экономическая активность.