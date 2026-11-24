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Туристам, которые в ближайшие сутки планируют вылет из Москвы, стоит заранее уточнить статус рейса и аэропорт отправления и прибытия, поскольку из-за снегопада расписание может измениться. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В организации также посоветовали следить за уведомлениями авиакомпании и заложить дополнительное время на дорогу. Если аэропорт отправления поменялся, стоит заранее продумать новый маршрут и предупредить тех, кто встречает пассажира.

"Туристам, путешествующим по пакетному туру, при изменениях расписания следует поддерживать связь с туроператором или его представителем", – добавили в РСТ, уточнив, что следят за ситуацией.

В частности, из-за непогоды авиакомпания "Победа" перевела восемь рейсов из Шереметьево во Внуково. Кроме того, изменения затронули вылеты из Москвы в Екатеринбург и Челябинск, а также рейсы, прибывающие в столицу из Чебоксар и Сочи. На 25 ноября скорректировано расписание перелетов из Москвы в Волгоград и Владикавказ, а также из Екатеринбурга и Челябинска в Москву.

Между тем пресс-служба Внуково заявила об отсутствии задержек рейсов. Пассажирам напомнили, что в авиагавань можно добраться на метро, также от Киевского вокзала раз в час отправляется электропоезд.

В свою очередь, аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16:00 25 ноября. Эта авиагавань, а также Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне непогоды. При этом Внуково привлек дополнительный персонал и привел в готовность спецтехнику.

Снегопад продолжится в столичном регионе до вечера 25 ноября. За это время может выпасть до 15 до 25 сантиметров снега. Коммунальные службы уже начали убирать дороги.