Фото: МАХ/"Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО"

В Санкт-Петербурге ранее судимый мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на двух сотрудников больницы на Будапештской улице. Об этом сообщила пресс-служба главка Росгвардии по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, пациент не мог передвигаться самостоятельно, поэтому его доставили на осмотр в специальном кресле. В какой-то момент он повел себя агрессивно и ударил кулаком в голову 45-летнюю санитарку и 19-летнего санитара-транспортировщика.

Коллеги пострадавших нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии задержали нападавшего и доставили его в отдел.

Обоим санитарам потребовалась медицинская помощь. У них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Ранее в Петербурге правоохранители задержали мужчину с травматическим пистолетом, который пришел с угрозами в городскую поликлинику. Пострадавших нет. Злоумышленника доставили в отдел полиции, по факту случившегося организовали проверку.