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В Госдуме предложили отменить штрафы за вынужденные нарушения правил парковки в непогоду. С инициативой выступила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, она рассказала об этом РИА Новости.

"Было бы правильно рассмотреть расширение возможности для парковки во время разгула стихии", – сказала парламентарий.

По ее мнению, плату за городские стоянки в пиковые часы снегопадов можно снизить или отменить. Муниципальные власти она призвала действовать гибко в тяжелых погодных условиях и учитывать безопасность людей.

Ранее сообщалось, что в России появятся парковочные места для многодетных семей. Их оборудуют около школ, поликлиник, детсадов, аэропортов и вокзалов, а также обозначат новым дорожным знаком. В Минтрансе подчеркнули, что работа направлена на то, чтобы поездки семей с детьми становились удобнее и доступнее.