Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, назвал нестандартный номер с гитарой на своем юбилейном концерте в Кремлевском дворце актерским перевоплощением в рок-музыканта. Об этом он написал в своем телеграм-канал.

Концерт прошел в воскресенье, 22 ноября. Во время одного из номеров исполнитель необычно подошел к взаимодействию с музыкантом своей команды и попытался поцеловать струны его гитары. Снятое зрителями видео распространилось по соцсетям.

"Более шести месяцев я от всей души готовил для вас программу – юбилейную, многожанровую и очень личную. Но они (критики. – Прим. ред.), как обычно, вырывают из контекста несколько секунд, не видя всей драматургии концерта", – написал певец.

Он подчеркнул, что этот эпизод относился к рок-блоку, а "самые крутые рок-музыканты еще и не такое вытворяли". Артист добавил, что должен быть убедительным во всех музыкальных жанрах, которые демонстрирует на сцене.

Поведение исполнителя во время шоу, по мнению Shaman, следует воспринимать как часть актерского перевоплощения: актерам, играющим маньяков или снимающимся обнаженными в постельных сценах, в жизни претензий не предъявляют, а за игру дают "Оскар".

Певец также предположил, что критики по-прежнему видят в нем исключительно патриотического исполнителя.

"Мои хейтеры, видимо, считают, что я уже пять лет пою только патриотику, причем весь концерт", – заключил артист.

Ранее Shaman заявил, что хорошо знаком с кабацким жаргоном музыкантов еще со времен выступлений в ресторанах. По его словам, артисты, работающие в заведениях, спрашивают, какую песню сыграть, и слышат в ответ: "Что-нибудь такое подкочумное" – то есть спокойное.