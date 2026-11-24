Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России ежегодно фиксируется свыше 5 тысяч абортов среди женщин в возрасте от 40 до 50 лет. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и репродуктолог Юлия Колода.

"Если женщина не планирует беременность, сейчас есть безопасные методы контрацепции", – приводит слова специалиста Агентство "Москва".

К таким способам относятся препараты, которые максимально натуральны и при этом мало влияют на свертываемость крови.

Колода напомнила о необходимости предохраняться после наступления менопаузы. До 50 лет, по словам репродуктолога, контрацепцию следует продолжать еще 2 года после последней менструации. После 50 лет ее рекомендуется использовать еще в течение 1 года.

Ранее Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по корректировке поисковой выдачи по запросам об абортах. Кабмин должен до 15 декабря представить предложения о приоритетном индексировании поисковыми системами ресурсов, которые предоставляют социальную поддержку женщинам в ситуации репродуктивного выбора при поиске информации об услугах по искусственному прерыванию беременности.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мужчин активнее поддерживать своих жен и отговаривать их от абортов. Аборт предстоятель Русской православной церкви назвал страшным грехом, который нужно отмаливать добрыми делами.