Патриарх Кирилл призвал мужчин отговаривать жен от абортов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мужчин активнее поддерживать своих жен и отговаривать их от абортов. Его слова с выступления в Мосгордуме передает РИА Новости.

"Многие мужья могли бы поддержать более эффективно свою супругу, попросить ее не делать то, что она задумалась делать, объяснить ей", – сказал патриарх.

Он отметил, что страна слабонаселенная, а геополитические аргументы вряд ли повлияют на женщину, принимающую такое решение. Если супруга пожалуется на скромные жилищные условия или зарплату, мужу стоит пообещать улучшить их и призвать сохранить ребенка, ведь ответственность за его жизнь перед Богом.

Аборт предстоятель Русской православной церкви назвал страшным грехом, который нужно отмаливать добрыми делами. Патриарх также привел данные, согласно которым в России ежегодно в результате абортов лишаются жизни сотни тысяч детей. Он назвал эту статистику невыдуманной.

Ранее Минздрав России ужесточил требования к медицинским учреждениям, проводящим аборты. Проведение данной процедуры теперь возможно только в учреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит врач – анестезиолог-реаниматолог.