Депутат Бессараб: сокращение рабочей недели стимулирует работать интенсивнее

Российская бизнесвумен перевела сотрудниц на укороченный рабочий день, благодаря чему в ее компании выросли производительность и доходы, рассказали в Сети. Реально ли распространить такую практику на всю страну, разбиралась Москва 24.

"Никто лишний раз не отвлекался"

В Сети завирусилась история российской предпринимательницы, которая перевела сотрудниц на сокращенный график – с 9:00 до 13:00, чтобы время после обеда они могли посвятить детям и личным делам. В итоге, по ее словам, подчиненные начали охотнее вовлекаться в процесс и трудиться более вдумчиво.



Многие комментаторы одобрили такую идею: по их мнению, восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку.





пользователь Сети У знакомой директор сократил рабочий день до 5 часов без обеда. Все задачи выполнялись, никто лишний раз не отвлекался. Мотивации вагон, дома все успеваешь.

По мнению пользователей, для ряда профессий 5–6 рабочих часов вполне достаточно. Одна из них вспомнила, как в офисах сотрудники тратили половину дня на кофе и разговоры, а реальной работе уделяли 3–4 часа. Другой добавил, что такой график резко повышает лояльность.



Историями поделились и те, чей опыт работы в компании со свободным графиком сменился на стандартный офис.



"Месяц мы сидели без работы. Ты должен сидеть с 9 до 18 и ничего не делать. Кто фильмы смотрел, кто читал, но уходить нельзя. Меня на месяц хватило", – рассказала одна из пользовательниц.



Однако нашлись и скептики. К примеру, один из пользователей перечислил сразу несколько проблем: невозможность сокращенного дня на непрерывном производстве и в экстренных службах, а также сложности коммуникации между службами с разной длительностью смен.



"Это каким сотрудницам так сделали? Которые на попе сидят? Тем – да, можно. А тем, кто работает руками или в обслуживании, так не получится", "не бизнес, а благотворительность", "глупая идея. Лучше свободный график. Бывают дни, когда 10 часов мало, а иногда приходишь, и за три часа все готово", – написали скептики.



Тема сокращенного рабочего дня обсуждалась и на законодательном уровне. Ранее депутат Госдумы Георгий Камнев заявлял, что 8-часовой график устарел, а цифровизация изменила трудовые процессы. По его мнению, оценивать сотрудника нужно по результату, а не по времени на рабочем месте.



В то же время сокращение дня не должно снижать зарплату, а производительность следует повышать за счет технологий и автоматизации, добавил Камнев.

"Дает эффект"

Сегодня достаточно большое количество компаний уменьшает продолжительность трудовой недели по собственному усмотрению, причем независимо от гендерного признака сотрудников, семейного положения или наличия детей. Это не возбраняется трудовым законодательством при сохранении зарплаты, пояснила Москве 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"И это действительно дает эффект: люди стараются выполнить свои обязанности, чтобы, например, в пятницу уйти пораньше. А те работодатели, которые предоставляют дополнительные преференции, в том числе сокращенный день для молодых мам или пап, – это дальновидные руководители, заглядывающие вперед", – сказала она.

Человек в ответ на такую заботу лучше трудится, повышает производительность и закрепляется в коллективе, так как понимает: здесь о нем проявляют заботу, уточнила депутат.

"Есть законодательно установленная 36-часовая продолжительность рабочей недели для женщин, работающих в сельской местности, с сохранением зарплаты. И это очень знаково, потому что, как правило, те, кто работает на селе, имеют личные подсобные хозяйства, за которыми нужно ухаживать, содержать дом и двор", – отметила парламентарий.

Такая преференция, по словам Бессараб, не снижает производительность труда за неделю в целом, но очень стимулирует работать интенсивнее в течение дня.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Если посмотреть на зарубежную практику, сегодня только Европа пошла по пути сокращения продолжительности рабочей недели и то с оговорками. Практика касается в основном офисных сотрудников и варьируется от 36 до 32 часов, например в Нидерландах, но только на добровольной основе и в качестве эксперимента. Тесты длились два-три года, и за это время работодатели убедились, что производительность труда не снизилась, качество продукции не упало, после чего такие недели были установлены.

Однако в любом случае вопрос о повсеместном сокращении рабочей недели на государственном уровне – сложная тема, требующая осторожного подхода и учета экономических реалий, резюмировала депутат.

Точечный инструмент

Тренд, когда компании экспериментируют с графиками вплоть до четырехдневной недели, действительно набирает обороты в России, подтвердила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. Также она согласилась, что результаты таких решений часто оказываются позитивными и при правильном подходе это не снизит, а повысит эффективность.

Она привела несколько примеров: один из российских банков в качестве эксперимента перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю по графику "четыре через три" в специальном коворкинге. В итоге 97% руководителей отметили положительный эффект, 76% сотрудников выполнили норму за четыре дня, при этом 20% даже перевыполнили ее. Объем выполненных задач в IT-подразделении вырос на 14%.

Кроме того, одна из консалтинговых компаний предложила сотрудникам выбор: работать четыре дня в неделю с сохранением оклада или пять, но с дополнительной премией за продуктивность. Это было сделано для борьбы с профессиональным выгоранием.

"Маркетинговое агентство после перехода на четырехдневку отметило, что сотрудникам идеально хватает трех выходных дней для отдыха, а эффективность повысилась", – уточнила Лоикова.

Еще один пример – в Оренбурге пошли по пути сокращения рабочего дня на два часа для женщин с детьми от 3 до 14 лет без сокращения зарплаты. Инициатива была поддержана на региональном уровне как эксперимент.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Эти примеры подтверждаются и более широкими данными. Компании из Санкт-Петербурга после перехода на четырехдневку отметили рост продуктивности на 14%, а в контакт-центре из Екатеринбурга число жалоб клиентов уменьшилось на 18%. По данным одного из исследований, до 30% рабочего времени россиян уходит не на задачи, а на личные дела и неэффективные совещания, именно это и создает запас для такого перехода.

Лоикова напомнила, что в Госдуме регулярно обсуждают и вносят подобные законопроекты: например, предлагалось провести эксперимент по введению 36 часовой рабочей недели для офисных работников сферы услуг или сократить рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми.

"Но пока эти проекты находятся на стадии обсуждения, и Минтруд, например, не поддержал идею всеобщего короткого трудового дня", – добавила эксперт.

При этом Лоикова заявила, что идея четырехдневной рабочей недели пользуется значительной поддержкой у россиян. В пример она привела данные исследования сайта по поиску работы, согласно которым подобную перестройку поприветствовали 51% экономически активных россиян, и лишь 22% выступают против. Причем среди молодежи до 35 лет поддержка выше – 63%.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Опыт российских компаний и результаты экспериментов говорят о том, что это возможно, но не как универсальное и мгновенное решение. Здесь важно правильно перестроить рабочие процессы: недостаточно просто сократить часы – эффект появится, когда компания убирает лишние совещания, автоматизирует рутину и грамотно распределяет нагрузку.

Просто сокращение рабочего дня без этих изменений может привести к обратному эффекту: падению результатов из-за спешки, росту стресса и, соответственно, снижению выручки и маржинальности, добавила эксперт.

По ее мнению, в настоящее время подобный подход к графикам сотрудников – скорее, точечный инструмент для отдельных компаний. Особенно в сферах, где важен не сам факт присутствия на месте, а результат, например в IT, консалтинге и креативной индустрии. Для массового внедрения, особенно в промышленности, потребуется более серьезная перестройка и изменение законодательства, заключила Лоикова.

